Пресняков: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России не спасет сезон для «Спартака»

Композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Енисея» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Победа в БЕТСИТИ Кубке России немного подсластит пилюлю, но сезон для «Спартака» не спасет. Но «Енисей» еще надо обыграть. Всякое может быть. Полагаю, что финал будет с «Динамо». Но у нас в стране Кубок потерял свою значимость давно. Никто не будет после этого ходить и кричать «Спартак» — чемпион!» — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая. Встреча начнется в 19.30 мск.

В другом полуфинале «Динамо» и «Алания» встретятся 10 мая.