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Матч «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования ВАР офсайдных линий

14:18
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Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за снегопада, информирует пресс-служба РФС в Twitter.

Основной функционал системы ВАР при этом будет работать в штатном режиме.

Игра состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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