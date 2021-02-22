Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за снегопада, информирует пресс-служба РФС в Twitter.

Основной функционал системы ВАР при этом будет работать в штатном режиме.

Игра состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.