Матч «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования ВАР офсайдных линий
14:18
Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за снегопада, информирует пресс-служба РФС в Twitter.
Основной функционал системы ВАР при этом будет работать в штатном режиме.
Игра состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Матч Бетсити Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» пройдет без использования VAR офсайдных линий из-за снегопада. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.— РФС (@rfsruofficial) February 22, 2021
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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