Тренерские штабы «Химок» и «Крыльев Советов» огласили стартовые составы на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Игра состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Тихонов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Конате.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан, Гацкан, Якуба, Зиньковский, Цыпченко, Ежов, Сергеев.

Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.