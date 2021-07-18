«Машук-КМВ» и «Биолог-Новокубанск» одержали победы на старте БЕТСИТИ Кубка России
19:23
«Машук-КМВ» разгромил «Ессентуки» (4:0) в матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. «Биолог-Новокубанск» прошел «Туапсе» (3:3, пенальти — 4:3).
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ессентуки» — 4:0 (1:0)
Голы: Родин, 37 (1:0). Родин, 54 (2:0). Дулаев, 71 (3:0). Подковыров, 87 — с пенальти (4:0).
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
18 июля. Пятигорск. Стадион «Центральный».
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Туапсе» — 3:3 (3:1). Пенальти — 4:3
Судья: Дорошенко (Краснодар).
18 июля. Новокубанск. Стадион «Биолог».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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