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«Спартак» Нальчик обыграл «Махачкалу» в матче БЕТСИТИ Кубка России

20:06
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В матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» из Нальчика победил «Махачкалу» (3:2). Ставропольское «Динамо» обыграло «СтавАгроСоюз» (4:2).

БЕТСИТИ Кубок России

1/256 финала

«Спартак Нч» (Нальчик) — «Махачкала» — 3:2 (2:0)

Судья: Иванников (Ставрополь).

18 июля. Нальчик. Стадион «Спартак».

«СтавАгроСоюз» (Ивановское) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:4 (1:2)

Судья: Танашев (Нальчик).

18 июля. Ставрополь. Стадион «Динамо».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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