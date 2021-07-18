«Спартак» Нальчик обыграл «Махачкалу» в матче БЕТСИТИ Кубка России
20:06
В матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» из Нальчика победил «Махачкалу» (3:2). Ставропольское «Динамо» обыграло «СтавАгроСоюз» (4:2).
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Спартак Нч» (Нальчик) — «Махачкала» — 3:2 (2:0)
Судья: Иванников (Ставрополь).
18 июля. Нальчик. Стадион «Спартак».
«СтавАгроСоюз» (Ивановское) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:4 (1:2)
Судья: Танашев (Нальчик).
18 июля. Ставрополь. Стадион «Динамо».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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