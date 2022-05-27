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Масалитин — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Понятно, что необходимо спасать сезон «Спартаку»

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о мотивации «Спартака» и «Динамо» в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Спартаку» нужно спасти юбилейный сезон? Естественно. Но я думаю, что и «Динамо» не против Кубок выиграть. Понятно, что необходимо спасать сезон «Спартаку». С какой-то стороны Кубок скрасит сезон, но все же необходимо в команде делать большие перемены, чтобы стабилизировать игру, чтобы был хороший результат в чемпионате. Но я думаю, что «Динамо» без боя вообще никак не сдаст этот Кубок", — цитирует «Газета.ru» Валерия Масалитина.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет между столичным «Динамо» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/27/17819474.shtml?updated
Валерий Масалитин
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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