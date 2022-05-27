Шварц растрогался после речи фаната «Динамо» на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц эмоционально отреагировал на обращение фаната московского клуба на пресс-конференции перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

Болельщик бело-голубых поблагодарил немецкого специалиста за «создание яркой команды» и пожелал ему успехов. После речи фаната Шварц прослезился.

Шварц возглавляет «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне клуб стал бронзовым призером Тинькофф РПЛ.

29 мая бело-голубые сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака». Начало — в 17.00 мск.