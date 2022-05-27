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Точилин спрогнозировал игровой стиль «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин спрогнозировал игровой стиль бело-голубых в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Бело-голубые на протяжении всего сезона стараются действовать от себя, показывать свой интенсивный, агрессивный футбол, достаточно высоко прессингуя оппонента. Конечно, ради результата тренер может внести корректировки. Хотя я сомневаюсь, что он отойдет от своей философии. Опять же интересно посмотреть, какие выводы будут сделаны по итогам первого матча, исправлены ли ошибки. Скорее всего, это касается в большей степени «Динамо», потому что «Спартак» попытается повторить ту игру, которую он показал в чемпионате», — цитирует Точилина RT.

По итогам текущего сезона Тинькофф РПЛ «Динамо» заняло третье место.

Матч финала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1008352-tochilin-dinamo-shvarc
Александр Точилин
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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