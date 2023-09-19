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Сегодня, 20:25

Личка: «Нам надо забивать больше голов, в этом наша проблема»

Личка высказался о поражении «Динамо» от «Краснодара» в матче FONBET Кубка России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче FONBET Кубка России (1:1, 2:4 по пенальти).

«В первом тайме и первые 15 минут второго наша команда хорошо играла как в защите, так и в нападении. У нас был хороший баланс, быстрые переходы вперед, которые нам удавалось завершать ударами. К сожалению, у них на воротах стоял очень хороший голкипер, который помог своей команде. Здесь погода отличается от московской — жара под 30 градусов, и после такого активного футбола на протяжении 60 минут чувствовалась усталость. Соперник забил красивый ответный гол, а серия пенальти — это всегда 50 на 50. Лучше она удалась «Краснодару». Сегодня при счете 1:0 мы могли забивать еще 2-3 мяча. К сожалению, у нас не получилось сохранить этот счет и оставить ворота в неприкосновенности. Нам надо забивать больше голов, в этом наша проблема», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Он также рассказал, как игроки выбирают очередность на серию пенальти.

«Я спросил у футболистов, кто хочет бить пенальти, и пошли те, кто выразил желание. Тюка попросился бить первым, Смол — вторым, Муми — третьим, а Бителло должен был бить последним. Тогда Фаби сказал, что он пробьет четвертым. Так что мы принимали решение вместе с игроками», — добавил Личка.

«Динамо» занимает вторую строчку в группе D, набрав пять очков. «Краснодар» — на третьей строчке (пять очков). «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» и досрочно вышел в плей-офф Кубка России.

4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-mogli-zabivat-bolse-golov-v-osnovnoe-vremia/
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Марцел Личка
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