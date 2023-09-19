Джикия: «Около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». У красно-белых самая большая аудитория»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия оценил посещаемость матча FONBET Кубка России против «Пари НН» (3:0).

Игру посетили 32189 зрителей.

«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория. Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», — сказал Джикия.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России, набрав 12 очков в 4 матчах группового турнира Пути РПЛ. 4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».