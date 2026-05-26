Мамаев — о «Краснодаре»: «Любой был бы рад быть на их месте»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» оценил сезон «быков».

«Краснодар» уже который год подряд борется за самые высокие места в двух турнирах. Это единственная команда на сегодняшний день, которая создает всем конкуренцию такого уровня. К сожалению, в этом году не получилось завоевать титулы — это минус. Но любая команда из первой шестерки была бы рада быть на месте «Краснодара» в плане стабильности и ежегодной борьбы. В целом, сезон в любом случае можно рассматривать с положительной стороны», — сказал Мамаев «СЭ».

В чемпионате России «Краснодар» с 66 очками занял второе место, уступив «Зениту» два очка. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4).

(Давид Петросян)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max