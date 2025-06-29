Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 июня, 17:26

Махачкалинское «Динамо» не будет подавать протест на итоги жеребьевки Кубка России: «У нас нормальная группа»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что его клуб не собирается подавать протест на итоги жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В воскресенье, 29 июня РФС опубликовал результаты жеребьевки. После этого московское «Динамо» выступило с заявлением, в котором выразило сомнения в честности жребия. В столичном клубе отметили, что на церемонии не было представителя команды, а также не было прямой трансляции жеребьевки.

«Тоже только узнал, что прошла жеребьевка. Да у нас нормальная группа. Общался сегодня с коллегами. Не знаю информацию, о которой вы спрашиваете. Первого июля у нас сбор лиги. Там увидимся с коллегами, пообщаемся. Удивлен ли тому, что жеребьевка была в записи? Есть и есть. Сыграем», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу C вместе со «Спартаком», «Ростовом» и «Пари НН».

Первый тур групповой стадии Пути РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Прощание с Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени А.П. Чехова
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Один из двух найденных на вулкане Вилючинский на Камчатке альпинистов погиб
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Почему Талалаев не отбыл дисквалификацию в Кубке?
«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до пятого раунда Кубка
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видеообзор матча
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Какой нафиг протест?!Афтары,проспитесь!

    29.06.2025

  • Ilya Gudman

    Кому нужен этот полукер кубок , только двум роботам Дукову да Митрофанушке

    29.06.2025

  • Marty Friedman

    вполе себе проходимая группа...они хотели Краснодар, Зенит с ЦСКА, и Динамо впридачу?

    29.06.2025

    • «Динамо» осталось неприятно удивлено подходом к жеребьевке Кубка России

    В РФС считают оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки Кубка России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости