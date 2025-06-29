Махачкалинское «Динамо» не будет подавать протест на итоги жеребьевки Кубка России: «У нас нормальная группа»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «СЭ», что его клуб не собирается подавать протест на итоги жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В воскресенье, 29 июня РФС опубликовал результаты жеребьевки. После этого московское «Динамо» выступило с заявлением, в котором выразило сомнения в честности жребия. В столичном клубе отметили, что на церемонии не было представителя команды, а также не было прямой трансляции жеребьевки.

«Тоже только узнал, что прошла жеребьевка. Да у нас нормальная группа. Общался сегодня с коллегами. Не знаю информацию, о которой вы спрашиваете. Первого июля у нас сбор лиги. Там увидимся с коллегами, пообщаемся. Удивлен ли тому, что жеребьевка была в записи? Есть и есть. Сыграем», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» по итогам жеребьевки попало в группу C вместе со «Спартаком», «Ростовом» и «Пари НН».

Первый тур групповой стадии Пути РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.