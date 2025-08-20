«Велес» обыграл «Знамя», «Сатурн» победил брянское «Динамо» в Кубке России

«Велес» победил «Знамя» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Счет в матче был открыт только на 75-й минуте. У московской команды голами отметились Кирилл Кистенев и Михаил Рыбалко.

«Велес» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России и сыграет против «Космоса», который ранее одержал победу над 2DROTS (1:0).

В другом матче дня «Сатурн» в серии пенальти обыграл брянское «Динамо» (0:0, пенальти 3:2). Следующим соперником подмосковной команды станет победитель встречи между «Авангардом» и «Broke Boys».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 18:00. Авангард (Домодедово)