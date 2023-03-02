«Иванов + Казарцев» — нет пенальти»: «Локомотив» о возможном пенальти в матче против «Спартака»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала шуточный пост с эпизодами судейской работы Сергея Иванова и Василия Казарцева.

Оба арбитра обслуживали матч FONBET Кубка России, где железнодорожники уступили «Спартаку» (4:2). В концовке первого тайма судьи не назначили пенальти в ворота красно-белых.

«Иванов — пенальти. Казарцев — пенальти. Иванов + Казарцев — нет пенальти», — написано в сообщении пресс-службы железнодорожников с прикрепленным видео.

Позже все же ЭСК подтвердила, что главный арбитр встречи правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол на Миранчуке.