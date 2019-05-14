17:10 14 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" вылетел на матч Кубка России с "Ростовом"

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"Локомотив" отправился в Ростов-на-Дону на ответный полуфинальный матч Кубка России против "Ростова". Матч состоится завтра, 15 мая. Начало – в 19.30 по московскому времени.

– Курс на Ростов! – говорится в сообщении железнодорожников.

Первая игра между "Локомотивом" и "Ростовом" в начале апреля завершилась со счетом 2:2. Финал Кубка пройдет 22 мая в Самаре.

 

Результаты опроса

15556 чел.

Кто из полуфиналистов выиграет Кубок России-2018/19?
36.2%
"Локомотив"
41.7%
"Ростов"
10.4%
"Урал"
11.7%
"Арсенал"
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