"Локомотив" вылетел на матч Кубка России с "Ростовом"

"Локомотив" отправился в Ростов-на-Дону на ответный полуфинальный матч Кубка России против "Ростова". Матч состоится завтра, 15 мая. Начало – в 19.30 по московскому времени.
– Курс на Ростов! – говорится в сообщении железнодорожников.
Первая игра между "Локомотивом" и "Ростовом" в начале апреля завершилась со счетом 2:2. Финал Кубка пройдет 22 мая в Самаре.
Курс на Ростов! 🛫– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 14 мая 2019 г.
Завтра в 19:30 начнётся битва #РостовЛоко.#КурсНаКубок 🏆 pic.twitter.com/iw9Pw3FDNO
Результаты опроса
15556 чел.
Загрузка...