«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

«Спартак» на выезде переиграл «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

Счет на 24-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник хозяев Алексей Батраков. «Спартак» отыгрался благодаря голу Манфреда Угальде на 42-й минуте.

На 53-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, а спустя пять минут отличился Пабло Солари.

«Локомотив» отыграл один мяч в концовке — на 90+7-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).

«Локомотив» опустился в путь регионов турнира.