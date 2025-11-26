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26 ноября 2025, 22:31

«Спартак» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Спартак» на «РЖД Арене» одержал победу над «Локомотивом» в Кубке России — 3:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на выезде переиграл «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

Счет на 24-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник хозяев Алексей Батраков. «Спартак» отыгрался благодаря голу Манфреда Угальде на 42-й минуте.

На 53-й минуте красно-белых вывел вперед Маркиньос, а спустя пять минут отличился Пабло Солари.

«Локомотив» отыграл один мяч в концовке — на 90+7-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).

«Локомотив» опустился в путь регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:3
Спартак
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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