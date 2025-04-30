«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Появились стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ньямси, Погостнов, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Пиняев, Раков, Сарвели, Сулейманов.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов, Сако, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.