30 апреля, 16:00

«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» сыграют в Кубке России 30 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матч «Локомотив» — «Ростов» во втором этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России пройдет в среду, 30 апреля. Игра на «РЖД Арене» в Москве начинается в 18.00 по московскому времени.

Сергей Пиняев и&nbsp;Николай Комличенко.«Локомотив» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Ростов» можно также следить в матч-центре нашего сайта.

Игру Кубка России показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, встречи из прямого эфира федерального телеканала можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов

Победитель этого матча сыграет в финале пути регионов со «Спартаком». В финале пути РПЛ другого суперфиналиста определят «Зенит» и ЦСКА (по сумме двух игр 30 апреля и 14 мая).

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
