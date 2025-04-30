«Локомотив» и «Ростов» играют в Кубке России 30 апреля

Началась прямая трансляция матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Стартовый свисток игры на «РЖД Арене» в Москве — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизово. Ключевые события игры «Локомотив» — «Ростов» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт холдинга matchtv.ru. Также эфир федерального спортивного телеканала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)

В истории личных встреч в рамках Кубка России преимущество у железнодорожников — три победы против одной при разности мячей 11:7, еще два матча между соперниками завершились вничью.

В другом матче второго этапа полуфинала пути регионов «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В финале пути РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА.