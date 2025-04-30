Футбол
30 апреля, 17:50

«Локомотив» — «Ростов»: началась прямая трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» играют в Кубке России 30 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Началась прямая трансляция матча второго этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Стартовый свисток игры на «РЖД Арене» в Москве — в 18.00 по московскому времени.

Сергей Пиняев и&nbsp;Николай Комличенко.«Локомотив» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизово. Ключевые события игры «Локомотив» — «Ростов» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры ведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт холдинга matchtv.ru. Также эфир федерального спортивного телеканала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов

В истории личных встреч в рамках Кубка России преимущество у железнодорожников — три победы против одной при разности мячей 11:7, еще два матча между соперниками завершились вничью.

В другом матче второго этапа полуфинала пути регионов «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. В финале пути РПЛ встречаются «Зенит» и ЦСКА.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
