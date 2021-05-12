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«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

18:53
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«Локомотив» и «Крылья Советов» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Баринов, Мухин, Жемалетдинов, Крыховяк, Камано, Смолов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Якуба, Р.Алвеш, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Сергеев.

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча