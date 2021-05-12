Финал Кубка: ВАР будут работать не из Москвы. В Нижний Новгород приехал специальный микроавтобус

Как стало известно «СЭ», видеоарбитры Василий Казарцев и Антон Аверьянов будут работать сегодня на финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов», находясь в Нижнем Новгороде. Обычно на играх чемпионата страны видеоассистентам предоставляют рабочие места в московском ВАР-центре. Однако в этот раз ВАР разместят в микроавтобусе, предоставленном Hawk Eye и оборудованном всем необходимым для просмотра игры и изучения видеозаписи. Он будет располагаться около стадиона.

Кроме Казарцева и Аверьянова в бригаду судей вошли Сергей Иванов, Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин, а также резервные Игорь Панин и Арам Петросян. Их работу оценит инспектор Николай Левников.

(Александр Бобров)