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Финал Кубка: ВАР будут работать не из Москвы. В Нижний Новгород приехал специальный микроавтобус

18:10
Система ВАР. Фото «СЭ»
Система ВАР. Фото «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», видеоарбитры Василий Казарцев и Антон Аверьянов будут работать сегодня на финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов», находясь в Нижнем Новгороде. Обычно на играх чемпионата страны видеоассистентам предоставляют рабочие места в московском ВАР-центре. Однако в этот раз ВАР разместят в микроавтобусе, предоставленном Hawk Eye и оборудованном всем необходимым для просмотра игры и изучения видеозаписи. Он будет располагаться около стадиона.

Кроме Казарцева и Аверьянова в бригаду судей вошли Сергей Иванов, Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин, а также резервные Игорь Панин и Арам Петросян. Их работу оценит инспектор Николай Левников.

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча