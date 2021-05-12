Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

В Нижнем Новгороде произошли столкновения фанатов перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов»

19:08
Теги:

В Нижнем Новгороде произошло столкновение между фанатами перед матчем финале БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Беспорядки произошли на центральной улице города.

В итоге полиция загнала хулиганов во дворы, затем были призваны дополнительные силы правопорядка. Данных о задержанных нет.

Финал состоится 12 мая. Начал встречи — 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/8447

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

В Нижнем Новгороде произошли столкновения фанатов перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов»
Веснина и Звонарева победили Александрову и Чжаосюань на турнире в Риме
В Москве задержали человека, избившего директора «Спартака» по связям с общественностью
Карацев впервые обыграл Медведева. У Даниила снова проблемы на грунте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча