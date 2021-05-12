В Нижнем Новгороде произошли столкновения фанатов перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов»

В Нижнем Новгороде произошло столкновение между фанатами перед матчем финале БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Беспорядки произошли на центральной улице города.

В итоге полиция загнала хулиганов во дворы, затем были призваны дополнительные силы правопорядка. Данных о задержанных нет.

Финал состоится 12 мая. Начал встречи — 20.00 (мск).