"Локомотив" и "Урал" начнут полуфиналы Кубка против "Ростова" и "Арсенала" на своих полях

В среду, 13 марта, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей в первых матчах 1/2 финала Олимп-Кубка России по футболу сезона 2018/19, сообщает официальный сайт РФС.

Итоги жеребьевки (везде в парах первыми указаны хозяева полей).

"Локомотив" – "Ростов"

"Урал" – "Арсенал"

Первые матчи 1/2 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/2019 пройдут 3-4 апреля, ответные встречи состоятся в мае. Их даты РФС назовет позже.

В прошлом году победителем турнира стал "Тосно", который одолел в финале "Авангард" со счетом 2:1.

Олимп-Кубок России: результаты матчей и пары полуфиналистов