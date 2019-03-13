"Локомотив" и "Урал" начнут полуфиналы Кубка против "Ростова" и "Арсенала" на своих полях

В среду, 13 марта, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей в первых матчах 1/2 финала Олимп-Кубка России по футболу сезона 2018/19, сообщает официальный сайт РФС.
Итоги жеребьевки (везде в парах первыми указаны хозяева полей).
Первые матчи 1/2 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/2019 пройдут 3-4 апреля, ответные встречи состоятся в мае. Их даты РФС назовет позже.
В прошлом году победителем турнира стал "Тосно", который одолел в финале "Авангард" со счетом 2:1.
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