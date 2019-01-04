Четвертьфинал Олимп-Кубка России: расписание и результаты матчей

Сетка Кубка: от 1/16 финала до главного матча. Фото "СЭ"

Ответные матчи четвертьфинала Кубка. Первые прошли в ноябре и декабре 2018 года.

24 февраля, воскресенье

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 87.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Логашов, Гацкан, Еременко, Чернов, Зуев (Глебов, 43), Шомуродов, Ионов (Попов, 82).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе (Олссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 66), Классон.

Предупреждения: Зуев, 29. Газинский, 39. Спаич, 48. Рамирес, 59. Шомуродов, 62. Каборе, 64. Попов, 83. Песьяков, 90+3.

Судьи: Москалев (Воронеж). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

24 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.

Первый матч – 2:2.

6 марта, среда

"Арсенал" – "Оренбург". 19.00

Первый матч – 4:2.

"Рубин" – "Локомотив" 19.00

Первый матч – 0:1.

7 марта, четверг

"Урал" – "Спартак". 17.00

Первый матч – 1:1.

Олимп-Кубок России: сетка турнира, расписание и результаты матчей