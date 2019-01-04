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Четвертьфинал Олимп-Кубка России: расписание и результаты матчей

Сетка Кубка: от 1/16 финала до главного матча. Фото "СЭ"
Сетка Кубка: от 1/16 финала до главного матча. Фото "СЭ"
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Ответные матчи четвертьфинала Кубка. Первые прошли в ноябре и декабре 2018 года.

24 февраля, воскресенье

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 87.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Сигурдссон, Хаджикадунич, Паршивлюк (Новосельцев, 46), Логашов, Гацкан, Еременко, Чернов, Зуев (Глебов, 43), Шомуродов, Ионов (Попов, 82).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе (Олссон, 66), Перейра (Стоцкий, 76), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Сулейманов, 66), Классон.
Предупреждения: Зуев, 29. Газинский, 39. Спаич, 48. Рамирес, 59. Шомуродов, 62. Каборе, 64. Попов, 83. Песьяков, 90+3.
Судьи: Москалев (Воронеж). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).
24 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.
Первый матч – 2:2.

Ростов – Краснодар

6 марта, среда

"Арсенал" – "Оренбург". 19.00
Первый матч – 4:2.

Арсенал Т – Оренбург

"Рубин" – "Локомотив" 19.00
Первый матч – 0:1.

Рубин – Локомотив

7 марта, четверг

"Урал" – "Спартак". 17.00
Первый матч – 1:1.

Урал – Спартак

Олимп-Кубок России: сетка турнира, расписание и результаты матчей

Результаты опроса

9564 чел.

Кто главный претендент на победу в Олимп-Кубке России-2018/19?
29.7%
"Спартак"
6.0%
"Урал"
30.3%
"Краснодар"
11.9%
"Ростов"
2.3%
"Оренбург"
2.7%
"Арсенал"
14.8%
"Локомотив
2.3%
"Рубин"
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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/4 финала
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