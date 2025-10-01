Футбол
Сегодня, 22:39

ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке страны

Ана Горшкова
Корреспондент

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2. Игра прошла на «РЖД Арене».

В основное время команды не забили голов. Главный арбитр матча Иван Абросимов показал всего одну желтую карточку — ее получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов на 88-й минуте.

Победитель игры определился в серии пенальти. Точнее в исполнении 11-метровых ударов оказались футболисты армейцев — 4:2. У «Локо» пенальти не забили Алексей Воробьев и Артем Тимофеев.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в пяти кубковых матчах и гарантировали себе проход в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем туре железнодорожники 21 октября сыграют с «Балтикой», а армейцы в этот же день с «Акроном».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
ЦСКА
Источник: Таблица Кубка России
  • Porco Rosso

    Прекрасный вечер! "Спартак" выиграл, "Балтика" выиграла, "Локо" и ЦСКА показали "искристый футбол". :smile::thumbsup:

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Понимаю. Тонус. Дерби скоро.

    01.10.2025

  • hovawart645

    Считал тебя умнее. На счет Батракова.

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Во втором тайме играли почти основами.

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. Пободались. Держа в уме чемпионат.

    01.10.2025

  • Mick Shelby

    Это была игра достойных соперников. Это доказывает то, что судьба улыбнулась ЦСКА тоько в серии пенальти.

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо.)

    01.10.2025

  • Mick Shelby

    С победой Вас! И меня тоже.

    01.10.2025

  • DemolisherAjax

    Алексей Воробьев это тот который певец? Горшкова,не пиши про футбол и вообще спорт я тебя умоляю :) Животики же надорвешь от твоей писанины :) Пожалей пожалуйста :)

    01.10.2025

  • Skorz

    Персонально и по делу !) Поздравляю !)))

    01.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спасибо

    01.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Снова Локо, снова ничья. Команды одного гола караулили пенальти. Зачем игру играли?

    01.10.2025

  • Звездоносец

    Неоднозначный матч ...В первом тайме игра захватывала,а во втором -какой-то хаос в защите обеих команд. Победила безысходность . По родному ЦСКА могу сказать ,что играем опять без опорной зоны. В нападении к нулевому Аллерандро выпустили дубового Мусаева .Хорошо ,что не было ещё Шуманского ,который не знает как выглядят ворота соперника. Понравился Пополитов ,и нужно было выпускать Поповича ,который в предыдущей кубковой игре за 10 минут оставил хорошее впечатление.

    01.10.2025

  • resifi

    Влад Тороп сыграл 19-й сухой матч в Кубке России! Больше только у Игоря Акинфеева.

    01.10.2025

  • Skorz

    Не всякая игра Чемпионата , так проходит ! Наверно справедливо , что обе команды имеют по 10 баллов ...так и игра , в их исполнении была на 10 баллов !))) Птицу удачи , за хвост поймал ЦСКА , с чем их и поздравляю !)

    01.10.2025

  • Олег

    Двойка тебе Аня Горшкова. Вот из-за таких журналистов всё меньше хочется читать вашу газету. Я что то не знаю в составе Локо игрока Алексея Воробьёва. Ну ниже плинтуса так писать.

    01.10.2025

  • hovawart645

    Обе вышли - и хусим)

    01.10.2025

  • Tommy Morton

    Гарантировали себе проход? Обе? Обе задний? Договорняк-с, господа!

    01.10.2025

  • hovawart645

    Комля хоть уже забивал. А этот - не ноль, а минус. По сравнению с ним Комля - Нистелрой)

    01.10.2025

  • Muck Mcclane

    мусаев дерево ? хуже , с дерева хоть польза какая- то ! а этот полный ноль !

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Ну кому как.Мне игра сделала вечер и хорошее настроение.)

    01.10.2025

  • TokTram_

    Ну, как без турнирного... На первый-второй - рассчитайсь! Ну и от результатов Акрона очень не хотелось зависеть.

    01.10.2025

  • Lexx

    Батраков

    01.10.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Отличественно, качественно, количественно!))

    01.10.2025

  • TokTram_

    Ну так его и не выпускают. А дуболома, нетвёрдо стоящего на ногах, с завидной регулярностью выгуливаете )

    01.10.2025

  • hovawart645

    У нас ещё Сарвели. Он бОльший "ноль")

    01.10.2025

  • футбол это спорт

    И с победой искреннего футбола :slight_smile:

    01.10.2025

  • hovawart645

    Матч без турнирного значения. Но поиграли неплохо. Вторыми составами. Коней с победой.

    01.10.2025

  • Питерский пёс

    Смотрел не болея ни за кого, борьбы много, ну и всё

    01.10.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ....где распиаренный батраков ..

    01.10.2025

  • инок

    Всех болельщиков ЦСКА с победой.

    01.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    А я фуй его знает?

    01.10.2025

  • TokTram_

    Да ну. Рамирес лучше всех отыграл. )

    01.10.2025

  • SuperDennis

    Армейцев с очередной победой. Зачастую это пижонство при пробитии пенальти с припрыжкой и полуостановкой заканчивается плачевно, вот у Локо так сегодня.

    01.10.2025

  • TokTram_

    И что лучше?

    01.10.2025

  • МАО

    ЦСКА с Победой. У Паровозов - два дебила - это СИЛА! Особенно Батраков.

    01.10.2025

  • TokTram_

    Командам огромный респект. Обе команды вдесятером играли, выпустив на поле Аллерандро и Комличенко. ЦСКА от безысходности, а Локо-то кто заставляет?!

    01.10.2025

  • m13546

    мы старались, не хватило сил

    01.10.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Кому майку полосату - кому письку волосату...

    01.10.2025

  • andrrpetrov

    Когда команды играющие, то и матч интересный.

    01.10.2025

  • TokTram_

    Интервидение вёл недавно.

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Хороший матч.Две достойные команды пободались неплохо.Выигрыш в лотерею выпал нам.С победой всех армейских!

    01.10.2025

  • GeoMaS

    Плотная, жесткая, но быстрая игра на встречных курсах. Не хватило голов.

    01.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Хорошо потренировались перед супердерби. Главное, обошлись без травм

    01.10.2025

  • кампо

    Кто такой Алексей Воробьев, который не забил пенальти?

    01.10.2025

  • P.S.E.

    Рука была 100% один минус судье. А вообще один из лучших матчей в этом сезоне.

    01.10.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ...ну где батраков --распиаренный --самый дорогой---мусаев дерево и навсегда..

    01.10.2025

  • TokTram_

    5 из 6 у Локо взяли. Годно.

    01.10.2025

  • инок

    Армейцев с победой по серии пенальти.

    01.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Спасибо обеим командам за искромётный,хороший матч:thumbsup:ЦСКА с Победой:thumbsup::v:???Впереди-Дерби Ухх:point_up:??

    01.10.2025

  • футбол это спорт

    Сумасшедший темп в течение всей игры! Никаких перекидываний мяча в задней линии при подготовке атаки – все вперед. Вот чем отличается игра классных команд – практически без грубости, ребята ИГРАЮТ, а не вымучивают результат. Даже если это дерби. Спасибо командам за содержательный и бескомпромиссный футбол! Не понравилось нововведение Матч ТВ. Эпизодически раскрашивают и выделяют линиями условные зоны поля, демонстрируя статистику борьбы или атак и т.п. При этом расцвечивают картину во время атаки, и это смазывает всю динамику. Красный цвет секторов поля маскирует красные футболки, трусы или гетры, рисуемые линии разрезают поле на нереальные куски, смазывается вся картина атаки. Ну если им так хочется, пусть коверкают поле на повторах, но не во время атаки, не в реальном времени.

    01.10.2025

