ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке страны

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2. Игра прошла на «РЖД Арене».

В основное время команды не забили голов. Главный арбитр матча Иван Абросимов показал всего одну желтую карточку — ее получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов на 88-й минуте.

Победитель игры определился в серии пенальти. Точнее в исполнении 11-метровых ударов оказались футболисты армейцев — 4:2. У «Локо» пенальти не забили Алексей Воробьев и Артем Тимофеев.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в пяти кубковых матчах и гарантировали себе проход в плей-офф Пути РПЛ.

В следующем туре железнодорожники 21 октября сыграют с «Балтикой», а армейцы в этот же день с «Акроном».