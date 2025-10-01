ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке страны
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2. Игра прошла на «РЖД Арене».
В основное время команды не забили голов. Главный арбитр матча Иван Абросимов показал всего одну желтую карточку — ее получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов на 88-й минуте.
Победитель игры определился в серии пенальти. Точнее в исполнении 11-метровых ударов оказались футболисты армейцев — 4:2. У «Локо» пенальти не забили Алексей Воробьев и Артем Тимофеев.
ЦСКА и «Локомотив» набрали по 10 очков в пяти кубковых матчах и гарантировали себе проход в плей-офф Пути РПЛ.
В следующем туре железнодорожники 21 октября сыграют с «Балтикой», а армейцы в этот же день с «Акроном».
Источник: Таблица Кубка России
