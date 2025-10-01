Футбол
1 октября, 22:26

«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Балтика» дома победила «Акрон» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

Счет на 33-й минуте открыл форвард калининградцев Чинонсо Оффор. На 54-й минуте преимущество хозяев удвоил Натан Гассама. В концовке Тентон Йенне довел счет до разгромного.

Гости завершили игру вдесятером — на 69-й минуте вторую желтую карточку получил Денис Попенков.

«Балтика» (5 очков) поднялась на третье место в группе D. «Акрон» (5) уступает сопернику по дополнительным показателям и замыкает квартет.

В заключительном туре тольяттинцы 21 октября в гостях сыграют с ЦСКА, а «Балтика» 23 октября на выезде встретится с «Локомотивом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:0
Акрон

Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Батраков и Тимофеев промахнулись в серии пенальти — так ЦСКА вырвал победу! Впереди у армейцев дерби со «Спартаком»
«Пари НН» — «Спартак»: видеообзор матча
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: «Динамо» Махачкала — «Ростов» и другие матчи
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти, «Балтика» разгромила «Акрон». Онлайн-трансляция матчей Кубка
ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке страны
«Локомотив» и ЦСКА играют вничью после первого тайма матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Марина Марина

    это корееные пруссы, местные знают

    02.10.2025

  • Redis_redisich

    Акрон совсем сдал. Похоже кандидат на на вылет в фнл.

    01.10.2025

  • TokTram_

    Особая экономическая зона, там разные чудеса бывают.

    01.10.2025

  • DemolisherAjax

    Чинонсо Оффор, Натан Гассама, Тентон Йенне - типичные калининградцы :)

    01.10.2025

  • GeoMaS

    За явным, могли и больше. Воспринимается как должное для Балтики.

    01.10.2025

    • «Локомотив» и ЦСКА играют вничью после первого тайма матча Кубка

    ЦСКА обыграл «Локомотив» в серии пенальти в Кубке страны

