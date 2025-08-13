«Сочи» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России 13 августа

«Сочи» и «Крылья Советов» встретятся во втором туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 августа. Начало игры на стадионе «Фишт» в Сочи — в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 августа, 18:30. Фишт (Сочи)

Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 18.25 мск, за 5 минут до игры.

«Сочи» и «Крылья Советов» выступают в группе В вместе с «Динамо» и «Краснодаром». В первом туре группового этапа сочинцы уступили «Динамо» (2:3), а самарцы — обыграли «Краснодар» (2:1).