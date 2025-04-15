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15 апреля, 17:07

Батраков, Пиняев и Воробьев выйдут в старте «Локомотива» на кубковый матч с «Ахматом»

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч первого этапа полуфинала пути регионов FONBET Кубка России.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Гогличидзе, Жиров, Уциев, Шатара, Талал, Диванович, Бериша, Исмаэл, Диас Молинас.

Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
15 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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