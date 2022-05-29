Левитин прокомментировал финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением по поводу победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Концовка напряженная. Интрига сохранялась до конца матча. Пиротехническое шоу — это плохо. На первом месте должна быть безопасность. Этот финал превзошел Лигу чемпионов», — сказал Леветин «СЭ».

В составе победителей голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.