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Левитин — о победе «Спартака»: «Концовка напряженная. Интрига сохранялась до конца матча»

Левитин прокомментировал финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Артем Бухаев
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Помощник президента РФ Игорь Левитин поделился мнением по поводу победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Концовка напряженная. Интрига сохранялась до конца матча. Пиротехническое шоу — это плохо. На первом месте должна быть безопасность. Этот финал превзошел Лигу чемпионов», — сказал Леветин «СЭ».

В составе победителей голами отметились Александр Соболев и Квинси Промес.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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