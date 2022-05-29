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«Спартак» — «Динамо»: Безбородов спас Левникова, пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».
1/2

На 90+3-й минуте финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» арбитр Кирилл Левников, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Руслан Литвинов в своей штрафной площади правой рукой ударил Романа Евгеньева в голову.

«Спартак» — «Динамо».
«Спартак» — «Динамо».

На помощь судье пришли видеоассистенты Владислав Безбородов и Антон Кобзев. После их вмешательства примерно через три минуты ошибку исправили — в итоге был правильно назначен 11-метровый удар.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
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