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9 мая, 20:40

«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке

Руслан Минаев

«Спартак» назвал гол полузащитника Руслана Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в XXI веке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

В среду «Спартак» обыграл дома ЦСКА (1:0) в финальном матче пути регионов Кубка России. Единственный гол на 10-й минуте забил Литвинов, поразив ворота дальним ударом с рикошетом от перекладины.

Также в список вошли Антон Зиньковский (2022), Эммануэль Эменике (2011), Денис Глушаков (2016), Хесус Медина (2024), Алекс (2009), Луис Адриано (2017), Никита Баженов (2008), Фернандо (2018) и Квинси Промес (2023).

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев атакует ворота Александра Максименко в&nbsp;матче со &laquo;Спартаком&raquo; (0:1) 6&nbsp;мая.Супергол Литвинова, отмена удаления Облякова, мужество Глебова, сейвы Максименко... Дерби, по которому скучали

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Руслан Литвинов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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