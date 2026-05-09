«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке

«Спартак» назвал гол полузащитника Руслана Литвинова лучшим в дерби против ЦСКА в XXI веке, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

В среду «Спартак» обыграл дома ЦСКА (1:0) в финальном матче пути регионов Кубка России. Единственный гол на 10-й минуте забил Литвинов, поразив ворота дальним ударом с рикошетом от перекладины.

Также в список вошли Антон Зиньковский (2022), Эммануэль Эменике (2011), Денис Глушаков (2016), Хесус Медина (2024), Алекс (2009), Луис Адриано (2017), Никита Баженов (2008), Фернандо (2018) и Квинси Промес (2023).