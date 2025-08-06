Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

6 августа, 16:20

«Ленинградец» — «Шексна»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Ленинградец» и «Шексна» сыграют в Кубке России 6 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Ленинградец» и «Шексна» встретятся в 1-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра на «Рощино Арене» в Рощино начинается в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
06 августа, 18:00. Рощино Арена (Рощино)
СШ Ленинградец
0:3
Череповец

Ключевые события и результат игры «Ленинградец» — «Шексна» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Ленинградец
ФК Шексна
Читайте также
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Broke Boys» — «Орел»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Знамя» разгромило «Коломну» в Кубке России

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости