«Ленинградец» и «Шексна» сыграют в Кубке России 6 августа

«Ленинградец» и «Шексна» встретятся в 1-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра на «Рощино Арене» в Рощино начинается в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 18:00. Рощино Арена (Рощино)

Ключевые события и результат игры «Ленинградец» — «Шексна» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.