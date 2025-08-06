«Знамя» разгромило «Коломну» в Кубке России

«Красное Знамя» из Ногинска победило «Коломну» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

Счет на 42-й минуте открыл Антон Кашперский. На 75-й минуте преимущество хозяев удвоилось после автогола игрока «Коломны». Окончательный счет в концовке установил Данила Лебедев.

Гости играли в меньшинстве с 70-й минуты — красную карточку получил Александр Рендаков.

«Знамя» вышло во второй раунд Кубка страны. Там ногинский клуб сыграет с московским «Велесом».