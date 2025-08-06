«Broke Boys» и «Орел» проведут матч в 1-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 18:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Broke Boys» — «Орел» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 17.55 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. «Broke Boys» представляет медиалигу, а «Орел» — вторую лигу, дивизион «Б».