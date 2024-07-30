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Кубок России 30 июля, расписание и результаты матчей: «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» — «Факел», 2DROTS и другие игры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кубок России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи пути РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России-2024/25.

Во вторник, 30 июля, пройдут первые матчи нового сезона Кубка страны. Путь РПЛ откроет игра «Локомотив» — «Ростов», а путь регионов — 2DROTS против «Строгино». Также 30 июля победитель прошлого сезона Кубка России «Зенит» сыграет с «Факелом».

30 июля, вторник

Путь РПЛ. Групповой турнир

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
30 июл, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
30 июл, 21:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

Путь регионов. 1-й раунд

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 16:00. Москвич (Москва)
2DROTS
Строгино
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 17:00. Торпедо (Димитровград)
Оргэнергострой
Лада-Тольятти
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 18:00. Звезда (Пермь)
Ильпар
Уралец
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 18:00. Урожай (Павловская)
Кубань Холдинг
Дружба
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
30 июл, 18:30. Металлург (Череповец)
Череповец - СШОР Витязь
Динамо Вг

Кубок России по футболу сезон-2024/25: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика

Футбол
Кубок России
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