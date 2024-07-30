Кубок России 30 июля, расписание и результаты матчей: «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» — «Факел», 2DROTS и другие игры
Матчи пути РПЛ и пути регионов FONBET Кубка России-2024/25.
Во вторник, 30 июля, пройдут первые матчи нового сезона Кубка страны. Путь РПЛ откроет игра «Локомотив» — «Ростов», а путь регионов — 2DROTS против «Строгино». Также 30 июля победитель прошлого сезона Кубка России «Зенит» сыграет с «Факелом».
30 июля, вторник
Путь РПЛ. Групповой турнир
Путь регионов. 1-й раунд
Кубок России по футболу сезон-2024/25: новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика
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