Кубок России: расписание и трансляции матчей 26, 27 и 28 сентября
Матчи четвертого раунда FONBET Кубка России пути регионов пройдут с 26 по 28 сентября.
Всего за три дня пройдет 16 игр с участием команд Первой лиги, а также медийных клубов. «Уфа» и «Торпедо» откроют четвертый раунд Пути регионов, а закроют — 2DROTS и «Химки» .
По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.
Онлайн-трансляция четвертого раунда пути регионов будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также в сервисе Кинопоиск. Остальные игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru.
Расписание 4-го раунда FONBET Кубка России пути регионов:
26 сентября, вторник
16:00. «Уфа» — «Торпедо»
27 сентября, среда
12:00. «Динамо Вл» — «Тюмень»
12:30. «СКА-Хабаровск» — «Сокол»
13:00. «Рязань» — «Акрон»
14:00. «Биолог» — «Черноморец»
16:00. «Форте» — «Динамо Мх»
16:30. «Амкар Пермь» — «Кубань»
16:30. СКА Р/Д — «Нефтехимик»
18:00. «Динамо Бр» — «Шинник»
18:00. «Знамя Труда» — «Волгарь»
18:30. КАМАЗ — «Ленинградец»
18:30. «Луки-Энергия» — «Енисей»
19:00. «Ротор» — «Алания»
19:00. «Сатурн» — «Арсенал Т»
19:00. «Текстильщик» — «Родина»
28 сентября, четверг
16:30. 2DROTS — «Химки»
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