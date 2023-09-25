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Кубок России: расписание и трансляции матчей 26, 27 и 28 сентября

Матчи 4-го раунда FONBET Кубка России пути регионов пройдут с 26 по 28 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матчи 4-го раунда FONBET Кубка России пути регионов пройдут с 26 по 28 сентября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матчи четвертого раунда FONBET Кубка России пути регионов пройдут с 26 по 28 сентября.

Всего за три дня пройдет 16 игр с участием команд Первой лиги, а также медийных клубов. «Уфа» и «Торпедо» откроют четвертый раунд Пути регионов, а закроют — 2DROTS и «Химки» .

По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.

Онлайн-трансляция четвертого раунда пути регионов будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также в сервисе Кинопоиск. Остальные игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Расписание 4-го раунда FONBET Кубка России пути регионов:

26 сентября, вторник

16:00. «Уфа» — «Торпедо»

27 сентября, среда

12:00. «Динамо Вл» — «Тюмень»

12:30. «СКА-Хабаровск» — «Сокол»

13:00. «Рязань» — «Акрон»

14:00. «Биолог» — «Черноморец»

16:00. «Форте» — «Динамо Мх»

16:30. «Амкар Пермь» — «Кубань»

16:30. СКА Р/Д — «Нефтехимик»

18:00. «Динамо Бр» — «Шинник»

18:00. «Знамя Труда» — «Волгарь»

18:30. КАМАЗ — «Ленинградец»

18:30. «Луки-Энергия» — «Енисей»

19:00. «Ротор» — «Алания»

19:00. «Сатурн» — «Арсенал Т»

19:00. «Текстильщик» — «Родина»

28 сентября, четверг

16:30. 2DROTS — «Химки»

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступен в разделе нашего сайта.

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