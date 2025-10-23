Кубок России, результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Балтика» уступила «Локомотиву», «Краснодар» разгромил «Сочи» и другие матчи

6-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России.

21 октября махачкалинское «Динамо» уступило «Спартаку» (1:3), ЦСКА победил «Акрон» (3:2).

В среду, 22 октября, прошли четыре матча: «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» — «Ахмат» (3:3, пенальти — 4:3), «Зенит» — «Оренбург» (6:0) и «Ростов» — «Пари НН» (4:1).

23 октября «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), «Балтика» уступила «Локомотиву» (1:2).

21 октября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

21 октября 2025, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

21 октября 2025, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)

22 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

22 октября 2025, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября 2025, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября 2025, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

22 октября 2025, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

23 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

23 октября 2025, 18:30. Краснодар (Краснодар)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

23 октября 2025, 21:00. Ростех Арена (Калининград)

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //

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