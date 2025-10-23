Кубок России, результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Балтика» уступила «Локомотиву», «Краснодар» разгромил «Сочи» и другие матчи
6-й тур Пути РПЛ FONBET Кубка России.
21 октября махачкалинское «Динамо» уступило «Спартаку» (1:3), ЦСКА победил «Акрон» (3:2).
В среду, 22 октября, прошли четыре матча: «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» — «Ахмат» (3:3, пенальти — 4:3), «Зенит» — «Оренбург» (6:0) и «Ростов» — «Пари НН» (4:1).
23 октября «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), «Балтика» уступила «Локомотиву» (1:2).
21 октября, вторник
22 октября, среда
23 октября, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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