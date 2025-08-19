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19 августа 2025, 14:30

«Кубань Холдинг» — «Нарт»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Кубань Холдинг» и «Нарт» сыграют в Кубке России 19 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Кубань Холдинг» и «Нарт» встретятся в рамках 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 во вторник, 19 августа. Игра состоится на стадионе «Урожай» в станице Павловская и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
19 августа 2025, 17:00. Урожай (Павловская)
Кубань Холдинг
0:0
Нарт Ч

Ключевые события и результат игры «Кубань Холдинг» — «Нарт» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 12.30 мск.

«Кубань Холдинг» и «Нарт» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

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Кубок России
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