«Калуга» и «Амкал» сыграют в Кубке России 19 августа

«Калуга» и «Амкал» проведут матч во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 19 августа. Игра пройдет на стадионе «Орбита» в Калуге и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

19 августа 2025, 17:00. Орбита (Калуга)

Ключевые события и результат игры «Калуга» — «Амкал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 16.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть встречу можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

«Калуга» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. «Амкал» на предыдущей стадии обыграл «Квант» (3:1).