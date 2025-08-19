«Кубань» и ПСК сыграют в Кубке России 19 августа

«Кубань» и ПСК сыграют во 2-м отборочном раунде пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 19 августа. Время начала игры на стадионе «Кубань» в Краснодаре — в 18.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

19 августа 2025, 18:30. Кубань (Краснодар)

Ключевые события игры «Кубань» — ПСК будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.30 мск.

«Кубань» на этом этапе начинает свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. ПСК на предыдущей стадии обыграл «Дружбу» (1:1, пенальти — 10:9).