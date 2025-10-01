«Локомотив» и ЦСКА сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Время начала — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 20.15 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

«Локомотив» и ЦСКА выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Балтикой». Первая встреча соперников в Кубке состоялась 30 июля и завершилась победой армейцев (2:1).