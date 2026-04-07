«Крылья Советов» — ЦСКА: Игнатенко не реализовал пенальти в ворота армейцев

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко не смог реализовать пенальти в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА.

Судья назначил 11-метровый на 80-й минуте после подсказки ВАР за фол защитника армейцев Жоао Виктора. Счет в матче — 5:1 в пользу московской команды.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА.