Обляков: «Я становлюсь взрослее, опытнее. Стабильность появляется, голы»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил свою форму в текущем сезоне.
— То, что финал Кубка России может быть в полупустых «Лужниках», огорчает?
— Не знаю. Конечно, хочется полный стадион болельщиков, антураж. Но если надо будет, будем играть и при пустых трибунах.
— В чем секрет тройки Обляков-Чалов-Заболотный?
— Каждый занимается своими действиями, играет, как он может, показывает свою лучшую игру. Мы друг друга дополняем, и все получается.
— Чем лично для тебя этот сезон отличается от предыдущего, с точки зрения ощущений, физики, задач на поле?
— Становлюсь взрослее, опытнее. Ошибки прошлого — таких грубых уже нет и их не так много. Стабильность появляется, голы.
— Ты стал лучшим игроком апреля. Какие дальше индивидуальные награды в списке?
— Наверное, общих наград. Хочется выиграть Кубок с командой.
В текущем сезоне Обляков сыграл за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.