«Краснодар» — «Сочи»: Заболотный открыл счет в матче
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол в ворота «Краснодара» на 52-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча проходит в Краснодаре 21 февраля.
Для 29-летнего Заболотного этот забитый мяч стал пятым в текущем сезоне-2020/21.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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