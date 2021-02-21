Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Краснодар» — «Сочи»: Заболотный открыл счет в матче

18:10
Теги:

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол в ворота «Краснодара» на 52-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча проходит в Краснодаре 21 февраля.

Для 29-летнего Заболотного этот забитый мяч стал пятым в текущем сезоне-2020/21.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи»

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир