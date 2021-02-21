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«Ростов» — «Ахмат»: видео трансляция матча, где смотреть

18:15
«Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ростов»
«Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ростов»
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В воскресенье, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Ростовский клуб не проигрывает сопернику с мая 2019 года. В этом сезоне «Ростов» дважды победил «Ахмат» в рамках РПЛ с общим счетом 4:0.

Следить за матчем «Ростов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч ТВ

Ростов — Ахмат

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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