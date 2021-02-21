«Ростов» — «Ахмат»: видео трансляция матча, где смотреть
В воскресенье, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Ростовский клуб не проигрывает сопернику с мая 2019 года. В этом сезоне «Ростов» дважды победил «Ахмат» в рамках РПЛ с общим счетом 4:0.
Следить за матчем «Ростов» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Смотреть видеотрансляцию матча на сайте Матч ТВ
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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