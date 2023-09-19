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Сегодня, 14:05

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Арутюнян, Эктов, Ленини, Ахматов, Баньяц, Мозес, Сперцян, Кокшаров.

Запасные: Сафонов, Сафронов, Тормена, Волков, Петров, Кривцов, Черников, Кади, Олусегун, Батчи, Кордоба.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Кутицкий, Лаксальт, Бителло, Гладышев, Карраскаль, Лесовой, Грулев.

Запасные: Расулов, Даса, Смолов, Нгамале, Маричаль, Зазвонкин, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров.

Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Кубок России. Группа D
19 сент, 15:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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