ЦСКА на своем поле примет «Сочи» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало — в 15.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния ЦСКА — «Сочи» будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 14.45.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

Команда тренера Владимира Федотова набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Сочинцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами.

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