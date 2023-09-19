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Сегодня, 15:00

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция и где смотреть матч Кубка России

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Сочи» начнется в 14.45 мск 20 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Максим Мухин.
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле примет «Сочи» в матче группы А Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, начало — в 15.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция противостояния ЦСКА — «Сочи» будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 14.45.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

Команда тренера Владимира Федотова набрала 4 очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Сочинцы располагаются на третьей строчке с 4 баллами.

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Кубок России. Группа A
20 сент, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи
Футбол
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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