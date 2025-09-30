«Ахмат» и «Оренбург» сыграют в ответном матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 сентября, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В первом матче оренбургский клуб победил грозненскую команду со счетом 2:1.