«Краснодар» по пенальти победил «Динамо» в кубковом матче

«Краснодар» дома обыграл «Динамо» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти 4:2. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена».

Основное время матча закончилось без забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов в створ ворот.

В серии пенальти точнее оказались игроки «быков» — 4:2.

«Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Динамо» (8 очков) располагается на второй строчке.

Следующий матч в Кубке «Краснодар» проведет 23 октября с «Сочи», а «Динамо» 22 октября сыграет с «Крыльями Советов».