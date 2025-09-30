Футбол
30 сентября, 22:37

«Краснодар» по пенальти победил «Динамо» в кубковом матче

Ана Горшкова
Корреспондент
Антон Миранчук и Данила Козлов.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома обыграл «Динамо» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти 4:2. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена».

Основное время матча закончилось без забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов в створ ворот.

В серии пенальти точнее оказались игроки «быков» — 4:2.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Данила Козлов (слева) против хавбека &laquo;Динамо&raquo; Даниила Фомина.«Динамо» наконец-то не проиграло «Краснодару» в основное время. Но приблизилось к выходу на «Зенит»

«Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Динамо» (8 очков) располагается на второй строчке.

Следующий матч в Кубке «Краснодар» проведет 23 октября с «Сочи», а «Динамо» 22 октября сыграет с «Крыльями Советов».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
30 сентября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо
Источник: Таблица Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карпин тренер Динамо это оксюмарон, это всё равно что Игнашевича поставили тренером Спартака!

    01.10.2025

  • Док

    шипилов - у болел ЦСКА есть два главных отмороженных долбоепа. Первый борис игоревич и второй конечно ты. Причем борька крысеныш с претензией на что-то умное, хотя все видят что над ним надругались по детству такие же ромбоголовые идиоты, а ты и не скрываешь что полный дебил.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    Да, и еще хутболисты вы на хрена эту моду взяли трусы(шорты) подворачивать ? Сто лет не мешали , а теперь мешают, фуфло выдумали, то гетры мешают спустят как бабы чулки, теперь трусы мешают. Это же форма в ней есть своя красота, эстетика. скопинцев это вообще урод!!!!!!

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    дейсвительно точка не возврата пройдена. С такими миронами о чем мечтаешь, о каких медалях.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    мирон не слабое звено, оно некчемное звено.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    мирон такая же фуфлыжка, как чмолов. От чмолова отделались, а этот еще кровь попьет на халяву. мудлон фуфушник.

    01.10.2025

  • руслан магомедов

    Одно и тоже. , как и в том году. Краснодар с одним нападающим и спурцяном якобы бойцом. Не будет толка от этого , завалитесь и в чемпе и в кубке.

    01.10.2025

  • Zuschauer

    1 сезон при Личке был очень неровным. Например, три поражения подряд; от Ростова 1:4, от СМ 1:2, от НН. Потом - да. 6 побед подряд, голы Нгамалё на последних секундах, буря восторгов, облом в Краснодаре. Претендовать на чемпионство смогли только из-за кризиса у конкурентов. А вообще с 56 очками чемпионами не становятся. 60 нужно брать, как минимум.

    01.10.2025

  • ёzhic8

    Личка с Динамо в первый сезон где был?

    01.10.2025

  • Zuschauer

    А что не так? Валера работает с Динамо 1 сезон. Да, он как тренер звезд с неба не хватал, но он профи, игроки его уважают. Сергеев, например, выбрал Динамо именно ради Карпина. По итогу, еще будем выше чем при Личке. Вот с чемпионством, да. Перспективы туманные.

    01.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Всех разогнать,остальных повесить!Дайте Гладу форму набрать,всех порвёт!

    01.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Боишься Динамо чемпионом сделает?!

    01.10.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Надо было Маматкулыча звать?Игроки сыгрываются.Фенандес с Маричалем играют давно и неплохо.Но ляпы допускают на ровном месте!

    01.10.2025

  • Hitman

    Первое место еще не обеспеченно. Если завтра Крылья у Сочей выиграют, то у них станет 9 очков. И они еще могут обойти Краснодар, конечно шансы мизерные, но имеются. А комментатор сегодняшнего матча балбес - 5 раз сказал, что Краснодар выиграл группу.

    01.10.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Будьте вы прокляты за футбол в Краснодаре в будний день. Люди с работы из-за этого дурдома в пробках по три часа домой добирались. Они думают вообще хоть чем-то, когда такое создают, идиоты. Там и без футбола ужас постоянно на дорогах, а они еще и футбол устроили в будний день.

    01.10.2025

  • Sergey_Marcus

    Кстати, мне кто-нибудь объяснит. что за прикол с трусами Скопинцева? Зачем подворачивать? Выглядит так, как будто он в штаны наложил и у него там подгузник. Еще Маркиньос из Спартака одну штанину подворачивает все время. Тот хоть черный, а у Скопинцева вообще странно выглядит.

    01.10.2025

  • ёzhic8

    заебца 1) возможно 2) спустя три месяца есть 3) перспективы и 4) насколько я понимаю - уже полмиллиона долларов зачислено на счёт того, с кем "есть перспективы"

    30.09.2025

  • Док

    Хороший в целом футбол, Динамо фрагментами смотрелось интересно, возможно с Карпиным есть перспективы. Посмотрим. Хотя бы до зимы. Называть послематчевые пенальти лотереей могут только болелы, причем самые недалекие, ну и те кто эту серию проиграл. P.S. Да, субъективную субъективность царапну: подписание перспективного тридцатилетнего Миранчука - игрока несовременного, стилистически явно не карпинского, скорее 20 века - неправильная неправильность.

    30.09.2025

  • LemieuxMario

    разбег у миранчука был красивый. и так вильнул и так и пауза только по воротам забыл попасть)))

    30.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Расулов красава.Пальцев боец.22 тысячи в будний вечерний день на трибунах.ищем плюсы в это бездарное время.Всем добра.

    30.09.2025

  • По мечу

    Миранчук как пани юзеф, такой же полупокер:grin:

    30.09.2025

  • baruv

    С Локо будет интересно.

    30.09.2025

  • baruv

    Боюсь, что дадут...

    30.09.2025

  • Dron56

    Динамо провело самый лучший матч в этом сезоне. Пенальти это лотерея.Ждем игру с Локо, нужно побеждать. У Карпина начинает получаться, еще можно спасти сезон. Динамо будет бороться за медали, начинают прибавлять . Точка.

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    Ну дайте Валере доиграть сезон 2025-2026. Чужая команда, новые методы...Не у всех сразу получается, как у ЦСКА. Вон Спартак уже 20 лет мучается. Динамо последние 2 сезона вокруг пьедестала ходит. Шансы еще есть пока.

    30.09.2025

  • oleg ves

    хороший матч 2 играющих команд без грубости и затяжек времени. Обе хотели выиграть, но быки послаженнее и были ближе к победе. Краснодар с 1м местом в группе и победой.

    30.09.2025

  • alex.smotroff

    Нгамале нужно в молодежку, пусть там пешком передвигается. Гладышева на лавку, бездарный игрок

    30.09.2025

  • Корнелий Ш

    Вот выгоняете Карпина, а прикиньте если на смену ему придет Мостовой.

    30.09.2025

  • инок

    С победой по пенальти на своем поле поздравляю Краснодар!

    30.09.2025

  • ёzhic8

    "дай бросать" ты хотел сказать?

    30.09.2025

  • ёzhic8

    Мысли такие 1. Расулов - первый номер 2. Основные составы - из разных лиг 3. Качайте широчайшие мыщцы - будете в основе РПЛ ауты бросать

    30.09.2025

  • TomCat

    Игра получилась суетливой. Желания было больше, чем умения. Быков с победой!

    30.09.2025

  • zentmaison

    У Динамо очередное поражение, сколько можно! Понабрали Миранчуков с Карпиным!

    30.09.2025

  • Vitamin007

    варелик, ну что ты жопу мучаешь... сборной мало? Уходи!!!

    30.09.2025

  • SuperDennis

    Классный матч с классной развязкой! Игра на встречных курсах, куча голевых моментов, но основное время по нулям. А потом пенали! Миранчук, это надо же так бездарно бить пенальти!

    30.09.2025

  • КС

    Краснодар с победой! Валера, Валера...

    30.09.2025

  • Ж и в о й

    Валера, возьми Пальцева в сборную и дай ему сыграть хоть против Ирана, хоть против Боливии один матч!

    30.09.2025

  • baruv

    Динамовцев с очередным поражением от быков... Сколько можно?!! Расулов надежен. Миранчук - слабое звено. Гладышева с возвращением!

    30.09.2025

  • Max Stch

    ИНСАЙД..после матча фото Мусаев https://risovach.com/memimages/2025/09/30/998cf4414bf5135bda3c9f8ef913b79b.jpg

    30.09.2025

  • футбол это спорт

    Подвели динамовцы своего Расулова. А Краснодар с выходом из группы! Вратаря в игре не пробили, но победу заслужили.

    30.09.2025

