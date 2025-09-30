«Краснодар» по пенальти победил «Динамо» в кубковом матче
«Краснодар» дома обыграл «Динамо» в матче 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти 4:2. Игра прошла на стадионе «Ozon Арена».
Основное время матча закончилось без забитых голов. Обе команды нанесли по 6 ударов в створ ворот.
В серии пенальти точнее оказались игроки «быков» — 4:2.
«Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в группе В. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Динамо» (8 очков) располагается на второй строчке.
Следующий матч в Кубке «Краснодар» проведет 23 октября с «Сочи», а «Динамо» 22 октября сыграет с «Крыльями Советов».
Источник: Таблица Кубка России
