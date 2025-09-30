«Оренбург» одержал победу над «Ахматом» в Кубке России

«Оренбург» на выезде победил «Ахмат» в матче 5-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол в игре забил 21-летний защитник Станислав Поройков, который отличился на 70-й минуте.

«Оренбург» (8 очков) занимает второе место в турнирной таблице группы А, «Ахмат» (3) идет последним в квартете. Команда из Оренбурга обеспечила себе выход в плей-офф пути РПЛ.

Следующий матч в турнире оренбуржцы проведут на выезде 22 октября против «Зенита». Грозненцы в этот же день отправятся в гости к «Рубину».